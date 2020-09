BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE IN PREFETTURA PER COMITATO ORDINE E SICUREZZA

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, accompagnato dall’assessore Alfonso Farina e dal comandante della Polizia municipale Angela Rago, ha preso parte questa mattina al Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Salerno Francesco Russo. La seduta, riunita dal Prefetto a seguito di uno scritto del sindaco Valiante, è stata dedicata alla sicurezza della città di Baronissi. Nel corso della riunione è emersa la riconosciuta necessità di intensificare in città le operazioni di controllo del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, attraverso l’impegno congiunto di tutte le forze in campo, ciò che consentirebbe una più efficace azione sul territorio anche in termini di maggiore percezione di sicurezza. Il prefetto Francesco Russo, cui va il sentito ringraziamento del sindaco Valiante, accogliendo le proposte del primo cittadino e le considerazioni del Comitato, ha assicurato maggiori controlli coordinati nelle ore notturne soprattutto nelle zone “sensibili”. Il Sindaco Valiante ha da ultimo espresso ringraziamento alle Forze dell’ordine tutte per l’impegno profuso ogni giorno.

