MARCO IAQUINANDI (FDI): “OSPEDALE DI SARNO, FALLIMENTO DELLA GESTIONE DE LUCA”

Dopo l’Ospedale di Nocera Inferiore – dichiara il Vice Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi – anche la struttura ospedaliera di Sarno è in carenza di personale e in forte difficoltà: mi chiedo cosa stia facendo la Regione Campania per gli Ospedali dell’Agro nocerino Sarnese.

È evidente che in questo periodo di difficoltà e di pandemia – ha continuato l’esponente del partito della Meloni – si doveva investire sulla sanità ed aumentare il personale medico: nonostante gli annunci pirotecnici del governatore De Luca, invece, assistiamo ad un menefreghismo istituzionale per una zona della nostra Provincia a forte densità abitativa. Manca il personale, mai stabilizzati i precari e una dirigenza ospedaliera e sanitaria eterodiretta da una gestione politica assai discutibile. I migliori giudici

sono i cittadini utenti che assistono quotidianamente ed impotenti di fronte ad una rete carente di servizi ed assistenza Insieme al nostro Consigliere Regionale On. Nunzio Carpentieri – ha concluso Iaquinandi – porteremo

il caso in Consiglio per chiedere conto alla Regione Campania di come voglia tutelare i cittadini dell’Agro e se e’ mai stato quel un piano

per l’Ospedale di Sarno che avrebbe dovuto aver bene altri

obiettivi e funzioni ”.