MARIO CASILLO NON PUNTA SUL PD CAMPANO MA ORA GUARDA ALLE EUROPEE 2024

Il Capogruppo in Consiglio Regionale del Partito Democratico Mario Casillo è seriamente intenzionato ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Europee in programma nella primavera del 2024: lo si apprende da ambienti napoletani, vicini all’attuale consigliere regionale che era stato indicato anche come il possibile nome per la nuova Segreteria Regionale del Partito Democratico. Nessun impegno in prima persona per il partito ma l’intenzione di guardare oltre il Consiglio Regionale e giocarsi, un anno prima della scadenza del mandato a Napoli, la possibilità di essere candidato – ed eletto – alle prossime elezioni Europee. A questo punto resta da comprendere quale sarà il nome designato per il Congresso Regionale del Partito Democratico che si dovrebbe tenere a metà marzo, al termine della fase congressuale nazionale del Pd.

