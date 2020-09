MARIO CASILLO (PD) E NICOLA CAPUTO (ITALIA VIVA) NELLA GIUNTA REGIONALE

Le prime novità della squadra di Governo del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sono al maschile e riguardano le province di Napoli e di Caserta: con molta probabilità l’unico consigliere regionale eletto ad essere nominato assessore sarà Mario Casillo, forte di 41.000 preferenze ottenute nella lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno. La nomina di Casillo, con eventuali dimissioni, consentirà l’ingresso in Consiglio Regionale di Enza Amato ma non è detto che cio’ accada. Dalla Provincia di Caserta, invece, arriva l’assessore in quota Italia Viva: si tratta dell’ex europarlamentare Nicola Caputo che, nel corso dell’ultimo anno, ha svolto le mansioni di consigliere del Presidente per l’Agricoltura.

