MARIO DRAGHI TRA 10 GIORNI INIZIA A BALLARE CON IL SEMESTRE BIANCO

Tra 10 giorni, all’interno del Parlamento, alla faccia del Governo dei Migliori, inizieranno le danze e saranno molto ritmate: dal DDL Zan alla Riforma della Giustizia, perchè con l’inizio del semestre bianco, Movimento 5 Stelle e Lega daranno il via ad un attacco dall’interno al Governo di Mario Draghi che neppure i voti di fiducia potranno fermare. Saranno mesi molto interessanti sotto il profilo politico, perchè soprattutto M5S e Lega che, piu’ degli altri hanno dovuto fare una marcia indietro rispetto all’elettorato per votare la fiducia a Mario Draghi, torneranno a sventolare le bandiere della propaganda politica. Tanto non si puo’ andare al voto, almeno fino all’appuntamento con le elezioni del Presidente della Repubblica ed anche perchè con le amministrative all’orizzonte sono in tanti a provare a recuperare qualche voto nei comuni. Insomma, il clima è destinato a cambiare perchè non c’è lo spauracchio dello scioglimento anticipato delle Camere ed anche perchè molti provvedimenti sono divisivi, all’interno della maggioranza variopinta che sostiene l’attuale esecutivo.

Share on: WhatsApp