MASSIMILIANO MAROTTA (NOI MODERATI): “DECISIVO IMPEGNO PER IL CENTRO DESTRA”

“Alcune volte succedono cose tanto belle quanto insperate. Ringrazio la componente di “NOI MODERATI”, organica alla coalizione di Centrodestra, per aver voluto indicare proprio me quale capolista per l’elezione alla Camera dei Deputati nel Collegio plurinominale Campania 2 Salerno-Avellino.”

Lo scrive Massimiliano Marotta, candidato capolista alla Camera dei Deputati per la lista Centrista, per Salerno ed Avellino.

Ho accettato la candidatura con entusiasmo, convinto che già tale evento costituisca ragione di orgoglio. Sottopongo me stesso ed il raggruppamento politico che rappresento al giudizio degli elettori, non senza qualche comprensibile timore legato alla scelta di porsi direttamente in discussione, ma al contempo conscio che, al di là di ogni soddisfazione personale, sia decisivo, in questo momento, contribuire in modo diretto e senza risparmio alla causa politica del centrodestra che, per la verità, ho sposato sin dalla prima ora.

Tanto, ripeto, al di là di ogni ipotizzabile risultato. Ringrazio sin da ora chi deciderà di sostenermi e chi, a prescindere da ciò, farà di questo momento una straordinaria occasione di crescita.