MATRIMONI CON IL TAMPONE O CON IL VACCINO: ECCO LE REGOLE DEL GOVERNO DRAGHI

A partire dal 15 giugno, secondo le notizie che filtrano da Roma, sarà possibile organizzare nuovamente banchetti e feste per ricorrenze come i matrimoni ma il Governo ha già impostato una serie di rigide norme per la partecipazione degli invitati alle feste: sarà necessario esibire il certificato della doppia dose di vaccino oppure di avvenuta guarigione dal covid. In alternativa sarà necessario effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti ai festeggiamenti. Insomma, matrimoni con il tampone o niente da fare per gli invitati che faranno parte di liste sanitarie vere e proprie.,

