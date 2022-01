MATTARELLA VERSO IL BIS CON QUOTA 900 NEL MIRINO: RIELEZIONE DA RECORD

Non basterà superare quota 505, ampiamente oltrepassata nelle previsioni anche dei pessimisti, perchè l’obiettivo di tutte le forze politiche che hanno indicato il nome di Sergio Mattarella come nuovo Presidente della Repubblica è legittimare la scelta con un voto plebiscitario, puntando a superare le 900 preferenze. Sulla carta ci sono le condizioni per oltrepassare la cifra che rappresenta un record assoluto nella storia dell’elezione dei Presidenti della Repubblica: il primato di Mattarella che succede a se stesso.

