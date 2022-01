“Stamane nuovo voto per NORDIO , un magistrato serio e non corrotto dalle sinistre , al servizio della Nazione . Un voto contro gli inciuci dei nostri alleati e contro i giochi di Palazzo . Tutti pronti a barattare 7 anni di una nuova Presidenza per 7 mesi di stipendio in più . Se questi sono i parlamentari è un bene che ci sia il taglio alle prossime elezioni.”

Lo scrive Edmondo Cirielli, Deputato di Fratelli d’Italia e Questore della Camera dei Deputati