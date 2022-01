NIENTE VOTO ANTICIPATO, ORA I CONGRESSI DEI PARTITI: E SI COMINCIA DAL PD

Congelata la componente istituzionale della Repubblica al pre 24 Gennaio, messa in archivio la elezione del nuovo-vecchio Presidente della Repubblica, il dato politico che rimane sulla scrivania è quello della leader ship all’interno dei partiti, considerato che nessuno è stato in grado di guidare con chiarezza, e non per necessità, l’andamento del voto per il Quirinale. Niente voto anticipato, dunque, ed allora si apre la fase congressuale per i partiti, a cominciare dal Partito Democratico che nel prossimo autunno, dopo le elezioni comunali di primavera, sarà chiamato a scegliere il nuovo Segretario Nazionale, visto che Enrico Letta è stato nominato dall’assemblea nazionale ma non dal popolo delle Primarie. E se, prima delle elezioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Regione Campania De Luca aveva manifestato la sua intenzione di correre per la segreteria nazionale del Pd, la sceneggiata andata in onda in aula avrà rafforzato il suo convincimento di partecipare al prossimo congresso del Partito Democratico.

