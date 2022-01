MERCATO SAN SEVERINO. IL COMUNE CHIEDE L’INSERIMENTO NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE

Anche il Comune di Mercato San Severino, nell’interesse soprattutto delle numerose aziende presenti sul territorio, chiede di essere inserito nel territorio al quale vengono applicate le agevolazioni previste dalla Zes, la Zona Economica Speciale. A richiederlo, in maniera ufficiale, il sindaco Antonio Somma, con una lettera indirizzata al Commissario Straordinario per la Zes in Campania Giosy Romano.“Si ribadisce che, rispetto alla originaria previsione di inclusione dell’area ASI di Fisciano Mercato S. Severino, il territorio ha avuto un notevole sviluppo nelle aree Pip dei comparti di Oscato, Monticelli e San Felice, nell’area produttiva di Sant’Angelo-Costa, mentre è in via di realizzazione l’area di Curteri.”

E’ quanto si legge nella lettera indirizzata da Antonio Somma al Commissario Straordinario per la Zes in Campania ed all’Assessore Regionale alle attività produttive.

“Si tratta di zone immediatamente limitrofe, con caratteristiche analoghe, per infrastrutture e logistica, sia sul piano territoriale che degli insediamenti industriali, con il fine dello sviluppo e l’ampliamento delle attività presenti e per attrarre l’insediamento di nuove imprese e realizzare nuovi investimenti e posti di lavoro.

Appare pertanto di vitale importanza, per il tessuto economico e sociale del territorio, l’inclusione di queste aree nei piani attuativi della Zona Economica Speciale. “