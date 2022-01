DE LUCA, OLIVIERO E PATRIARCA: DIVISI A NAPOLI, UNITA A ROMA SULLO STESSO PRESIDENTE

Alla fine i delegati della Regione Campania per l’elezione del Presidente della Repubblica, divisi a Napoli per motivi politici, a Roma, hanno votato per lo stesso nome: quello di Sergio Mattarella. De Luca ed Oliviero, espressione del Partito Democratico, ma anche Annarita Patriarca, consigliera regionale di Forza Italia, si sono ritrovati uniti nel nome di Sergio Mattarella e del suo secondo mandato al Quirinale. L’esperienza del voto per il Presidente della Repubblica si è conclusa per i grandi elettori della Regione Campania che, adesso, torneranno sulle proprie posizioni all’interno del Consiglio Regionale.

