PROVINCIA DI SALERNO. VERSO LA SOLUZIONE AL REBUS DELLE DELEGHE AI CONSIGLIERI

Concluso l’impegno romano per l’elezione del Presidente della Repubblica, il Vice Capogruppo alla Camera del Partito Democratico Piero De Luca, per qualche giorno, potrà reimmergersi nella politica salernitana e, dunque, dare il via libero alla firma delle deleghe ai Consiglieri Provinciali di maggioranza. Il Presidente Strianese, infatti, attende il suo rientro a Salerno per chiudere, in maniera definitiva, la partita delle deleghe che, da oltre un mese, tiene in attesa tutti i consiglieri provinciali eletti nella tornata dello scorso 18 Dicembre. E’ probabile, a questo punto, che già nella giornata di lunedi’ ci possa essere l’ok di Piero De Luca e, quindi, la firma delle deleghe da parte del Presidente della Provincia Michele Strianese.

Share on: WhatsApp