MATTEO SALVINI A BATTIPAGLIA PER I REFERENDUM GIUSTIZIA E LA NUOVA SEDE DEL PARTITO

E’ atteso alle 10:30, domani mattina, nei pressi del Comune di Battipaglia, Matteo Salvini, leader della Lega che, nel centro della Piana del Sele, terrà un doppio appuntamento. Prima, in Piazza, per promuovere la firma dei sei quesiti referendari sulla giustizia, poi, alle 12:00, sempre a Battipaglia, per l’inaugurazione della nuova sede cittadina del partito, alla presenza del Coordinatore Cittadino Renato Santese. Ad accogliere Matteo Salvini ci sarà anche il Coordinatore Provinciale del partito Attilio Pierro: una visita molto attesa nel centro della Piana del Sele, soprattutto perchè si è alla vigilia della campagna elettorale per le Comunali con il centro destra che non ha ancora deciso il nome del candidato unitario.

