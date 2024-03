MATTEO SALVINI: “IL GOVERNO ANDRA’ AVANTI FINO AL 2027. MELONI ALLEATA MA ANCHE AMICA”

“Il governo scelto dagli italiani nel 2022 andrà avanti fino al 2027, non un minuto di meno. Stanno provando a dividerci, ma non ci riusciranno. In Giorgia Meloni ho trovato non solo un’alleata, ma un’amica: certo, anche tra amici ogni tanto ci sono punti di vista diversi”. Lo ha affermato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento in occasione dell’evento “Winds of change – Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma.

E sulle Europee, Salvini non ha dubbi: “Posso dirlo tranquillamente, serenamente: gli italiani che sceglieranno la Lega” alle elezioni Europee “non sceglieranno mai un altro mandato per Ursula von der Leyen, un altro mandato con i socialisti, con la sinistra”. “Il 2024 può essere la svolta: mancano pochi mesi ad una grande occasione di rilancio, di pace, di giustizia e di benessere”, ha aggiunto. “Fra 77 giorni ci sarà un referendum tra passato e futuro, tra precarietà e diritto al lavoro. Saranno 77 giorni da riempire con idee ed entusiasmo. Il voto deve essere un grande mandato per riportare al centro delle politiche dell’Unione europea progresso, benessere e pace. Andiamo a riprenderci questa Europa che è casa nostra, non è casa loro”, ha concluso Salvini.