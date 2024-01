MATTEO SALVINI SI SCHIERA CON I SINDACI E SPINGE PER IL TERZO MANDATO

Il limite ai mandati è assurdo. Sono sempre i cittadini che devono decidere, non una norma nazionale. Spero che la settimana prossima arrivi in Cdm il terzo mandato per i sindaci fino ai 15 mila abitanti. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa della nuova linea Torino-Ceres, commentando la questione sul limite dei mandati per i sindaci.

Il limite ai mandati è assurdo. Sono sempre i cittadini che devono decidere, non una norma nazionale. Spero che la settimana prossima arrivi in Cdm il terzo mandato per i sindaci fino ai 15 mila abitanti. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa della nuova linea Torino-Ceres, commentando la questione sul limite dei mandati per i sindaci.