NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. NOI MODERATI IN CAMPO CON UNA LISTA DI PARTITO

Noi Moderati in campo alle prossime amministrative che coinvolgeranno anche la città di Nocera Superiore. Ad annunciarlo il coordinatore cittadino Pierluigi Vitale. “La Città esce da 10 anni di una amministrazione immobile che non ha prodotto nulla, non è stato prodotto alcun progetto per il rilancio della Città – dichiara Vitale – Noi Moderati a Nocera Superiore ha dimostrato di essere forza politica degna di attenzione e di rispetto, per peso elettorale oltre che per il contributo in termini di idee, proposte e competenze che può apportare alla coalizione con la sua classe dirigente”.Vitale auspica poi l’unità del centrodestra: “Lavoriamo per l’unità del centrodestra. La dignità della proposta politica e della comunità che rappresentiamo vale per noi più di qualsiasi velleità personale – dice – Lavoriamo per la unità del centrodestra qualora ci siano le condizioni, consapevoli che come partito abbiamo professionalità, capacità e classe dirigente per esprimere la nostra indicazione”.

