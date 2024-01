ANTONIO IANNONE (FDI): “REGIONE CAMPANIA UNICA A NON AUTORIZZARE LICEI DEL MADE IN ITALY”

“La possibilità di attivare i licei del Made in Italy il cui termine per proporsi è scaduto il 15 gennaio 2024 e’ stato un successo in tutta Italia. In particolare dalla Campania sono giunte 21 richieste che abbisognano dell’autorizzazione della Regione. Sarebbe veramente vergognoso che ciò non avvenisse perché pregiudizialmente De Luca è il suo assessore priverebbero un territorio che tanto necessita di formazione in questo settore e che tanto esprime come racconto del Made in Italy solo per motivi di lotta politica personale al Governo Meloni.

Ci sarebbe solo da ringraziare i Ministri Urso e Valditara tuffandosi a pesce nell’opportunità come fanno tutte le altre Regioni d’Italia. Spero di tutto animo che non si perda questa occasione e che le scuole della Campania che ne abbiamo i requisiti possano avere la possibilità di concretizzare le proprie attese formative. Vigilerò affinché la cieca politica di De Luca, fatta di livori personali, non si consumi a danno di tanti giovani che potrebbero trovare la propria realizzazione di vita in un settore d’eccellenza invidiato nel mondo.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

