FDI IN CAMPANIA CHIUDE I CONGRESSI CON AVELLINO E NAPOLI. POI AL LAVORO PER LE EUROPEE 2024

Prima Avellino, con il congresso Provinciale in programma nel corso del fine settimana che si sta per aprire. Poi, Napoli, con l’ultima assemblea elettiva della Campania: Fratelli d’Italia si prepara a chiudere la stazione dei congressi provinciali in tutta la Regione, iniziata con Benevento, poi Caserta, per arrivare a Salerno. All’appello mancano le ultime due Province, con una particolare attenzione per Napoli dove l’appuntamento congressuale si terrà a fine mese di Gennaio. Eletta la nuova classe dirigente provinciale, il partito di Giorgia Meloni si metterà al lavoro per le candidature per le prossime elezioni Europee del giugno 2024, anche perchè l’obiettivo di Fdi Campania è quello di avere una candidatura vera e concreta per ogni Provincia della Campania che, del Collegio Sud Italia, è anche la Regione piu’ importante.

