PONTE CILENTANA. VISITA DI FERRANTE, I GIOVANI DI FORZA ITALIA: “GRAZIE PER L’IMPEGNO”

Il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, questa mattina, ha effettuato un nuovo sopralluogo nei pressi del Ponte della Strada Cilentana, chiuso da alcune settimana per il rischio cedimento. L’incontro, legato all’avvio del cantiere per la messa in sicurezza della struttura, conferma l’impegno del Governo e del Ministero dei Trasporti per la delicata questione che ha interessato la strada Cilentana, fondamentale per il collegamento con la parte meridionale della Provincia di Salerno. Ad accogliere Tullio Ferrante il gruppo dirigente provinciale di Forza Italia Giovani.

“Un momento di vicinanza al territorio, per rispondere alle esigenze di tanti giovani concittadini che ancora vivono, lavorano, credono nel Cilento. La SS 18 rappresenta l’arteria principale della più vasta estensione territoriale della provincia di Salerno, un parco bellissimo che merita progresso e benessere al pari di tante zone d’Italia. Come giovani abbiamo sentito l’esigenza di dare un contributo tangibile invitando e poi accompagnando il nostro Sottosegretario, On. Ferrante, per una visita istituzionale al cantiere attivato prontamente dall’ANAS. Crediamo nella capillarità dell’azione di governo per tutte le località del nostro paese, anche per le più remote, e come Forza Italia Giovani è nostro preciso compito favorire il buon lavoro che tanti nostri eletti svolgono quotidianamente per l’italia.”

E’ la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, di Pasquale Dell’Omo, coordinatore dell’Area Cilento, e di Antonio Trezza, coordinatore cittadino di Salerno, tutti presenti al sopraluogo organizzato dal Sottosegretario On. Ferrante.