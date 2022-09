Tutti i leader nazionali di Noi Moderati hanno toccato Salerno e la sua Provincia per sostenere i candidati e le candidate del territorio: dopo Gaetano Quagliariello e Giovanni Toti, ieri è stata la volta di Maurizio Lupi che ha sottolineato come all’interno del partito esistano tante competenze per governare l’Italia.

