Non sarà necessario effettuare alcuna richiesta ma il taglio della Tari, per i Codici Ateco penalizzati dalle chiusure e per le famiglie già in difficoltà economica, arrivera’ direttamente con i bollettini. Ad annunciarlo, al termine del Consiglio Comunale di Mercato San Severino, il Sindaco Antonio Somma e l’assessore Enza Cavaliere.

