MERCATO SAN SEVERINO. BENNET: “LASCIO IL CONSIGLIO MA RESTO A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE”

Con una lettera, protocollata questa mattina, Vincenzo Bennet, già candidato sindaco a Mercato San Severino, oggi consigliere di maggioranza, ha rassegnato le sue dimissioni. Ecco il testo della lettera.

Carissimi con la presente intendo rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di consigliere comunale per impegni professionali.

I mesi trascorsi in Consiglio Comunale sono stati per me un momento di grande crescita personale e professionale. Ho vissuto questa esperienza in maniera intensa e responsabile senza mai far mancare il mio contributo.

Rivolgo un grande augurio a chi prenderà il mio posto in Consiglio Comunale; sono sempre più convinto che il progetto del nostro gruppo politico è valido e, puntando esclusivamente all’interesse collettivo, andrà avanti ancora a lungo.

Lascio un gruppo compatto e coeso che darà ancora tanto alla nostra collettività .

Continuerò la mia azione politica privilegiando sempre il rapporto umano con il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori e i consiglieri comunali di maggioranza e resto a disposizione per eventuali collaborazioni che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità.

Ringrazio infine i dipendenti comunali che hanno sempre garantito un costante e proficuo impegno al servizio della collettività.

Un abbraccio a tutti

Vincenzo Bennet