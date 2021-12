MERCATO SAN SEVERINO. BUONE NOTIZIE PER IL TURISMO, OK FONDI REGIONALI PER IL CASTELLO

E’ stata siglata la convenzione tra il Comune di Mercato S. Severino, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino e l’Università degli Studi di Salerno, per l’avvio di una collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio comunale.

Scopo dell’accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra le parti per lo studio, la tutela, la valorizzazione e la divulgazione dei beni archeologici, architettonici e demoetnoantropologici di cui il Comune dispone.

Soddisfatto il Sindaco Somma che ha rimarcato l’importanza di questa nuova collaborazione.

“La nostra Amministrazione – dichiara il primo cittadino – ha posto da molti anni tra i suoi compiti prioritari e preminenti la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione turistica dei beni culturali e archeologici ricadenti nel proprio territorio in quanto patrimonio di notevole interesse storico/culturale.

“Una buona notizia per i siti storici presenti sul territorio che va di pari passo con i Fondi Regionali che interesseranno il nostro Castello”. Enza Cavaliere, assessore al turismo del Comune di Mercato San Severino, da tempo, è stata impegnata in un fitto colloquio con gli Uffici della Regione Campania per sbloccare i fondi destinati allo storico Castello. “Credo che i prossimi anni”, sottolinea Enza Cavaliere, “saranno fondamentali per aumentare la capacità attrattiva del nostro territorio, in tutta la Regione Campania prima e nel resto d’Italia poi. Nei prossimi 5 anni di amministrazione abbiamo la concreta possibilità di creare una economia turistica attorno ai nostri siti e, per questa ragione, nelle prossime settimane chiederò un incontro all’assessore regionale al Turismo Casucci”