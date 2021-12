SALERNO. COMMISSIONI IN DIRITTURA D’ARRIVO: AL LAVORO DOPO L’8 DICEMBRE

Le Presidenze delle Commissioni Consiliari saranno decise nei primi giorni della prossima settimana ed, in ogni caso, saranno al lavoro a partire dal 9 dicembre, per dare il segno di una attività ripresa a pieno regime a Palazzo di Città, a Salerno. Sono queste le ultime indicazioni che giungono dai corridoi del Comune di Salerno dove, in questi giorni, dopo le polemiche che hanno preceduto l’elezione del Presidente del Consiglio, tutto sembra tornare verso la normalità. Completato lo staff del Sindaco, adesso toccherà alle Commissioni Consiliari dove collocare, alla Presidenza, i consiglieri di maggiore affidabilità politica ed esperienza. Non mancheranno le soprese, questo pare chiaro, come pure non mancheranno le polemiche soprattutto per quanto riguarda la Commissione Trasparenza.

