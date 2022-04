MERCATO SAN SEVERINO. ENZA CAVALIERE: “FONDI CULTURA, PARTECIPATO SEMPRE A TUTTI I BANDI”

“L’Amministrazione Comunale di Mercato San Severino, nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo, ha partecipato a tantissimi bandi rivolti al mondo della Cultura, il piu’ delle volte accedendo ai finanziamenti e realizzando importanti progetti per il territorio. Per la prima volta nella sua storia, il nostro Comune ha ricevuto il titolo di “Città che legge”, un riconoscimento ottenuto grazie al progetto -anche questo finanziato – “Biblioteca che sono io”, durato per ben 4 mesi, rivolto a tutte gli studenti delle scuole.”

Lo scrive l’assessore comunale Enza Cavaliere.

Approvato e finanziato anche un secondo progetto, quello denominato Fondo per la Lettura – Unibiblo, realizzato grazie ad un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno ed i Comuni di Castel San Giorgio e Montoro. Da ultimo, infine, voglio segnalare il progetto candidato a finanziamento regionale per Fondi per la Lettura, nell’ambito di un bando della Regione Campania. Certo, non siamo rimasti con le mani in mano come qualcuno, mentendo in maniera spudorata, vuole fare credere all’opinione pubblica del nostro comune. Puo’ accadere di commettere un singolo errore, è vero, ma questo accade quando gli uffici sono sempre e comunque alle prese con lavori di progettazione e rendicontazione di iniziative rivolte al mondo della Cultura. Il nostro impegno è stato sempre costante e quotidiano, non abbiamo perso l’occasione di partecipare a tutti i bandi pubblicati: ci sarebbe piaciuto vincerli tutti ma è stato fondamentale aver attivato, sempre e comunque, una richiesta di finanziamento.