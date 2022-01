MERCATO SAN SEVERINO. ENZA CAVALIERE: “SCREENING SCUOLE PER SICUREZZA NOSTRI RAGAZZI”

“Via dell’amministrazione comunale, alla campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Mercato S. Severino, per la rilevazione di eventuali casi di positività al Covid-19 .

Questa mattina al Plesso E. Coppola, di via Rimembranza è partita la somministrazione dei test antigenici ai bambini del primo circolo didattico.”

Lo annuncia l’assessore comunale alla scuola Enza Cavaliere.

La scelta di attuare l’attività di sorveglianza di tipo volontario nelle scuole presenta diversi obiettivi:

• Individuare il più precocemente possibile eventuali focolai di infezione;

• Garantire un affiancamento e un supporto territoriale direttamente nelle scuole;

• Aiutare la scuola nel tentativo di garantire il più possibile la frequenza scolastica in presenza per gli alunni.

Le operazioni attivate dall’assessorato alle politiche scolastiche sono coordinate dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà”

La Task Force dedicata alle scuole è composta da una squadra di volontari appositamente formata, composta da sette persone tra medici e infermieri.

In città sono state individuate altre due sedi operative, martedì 18 gennaio presso il Plesso di S. Vincenzo per i bambini del II circolo didattico e mercoledì 19 gennaio scuola S. Tommaso (sede centrale) per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

A metà mattinata, sono state interrotte le attività di screening e gli operatori dell’Associazione “La Solidarietà” hanno operato una prima sanificazione a cui è seguita una seconda al termine del monitoraggio.

Avviso inoltre che i tamponi che rileveranno la positività al Covid-19 saranno registrati sulla piattaforma regionale al momento del test.

Ringrazio i volontari per il loro alto senso civico, per aver messo a disposizione la propria professionalità per la nostra comunità di Mercato San Severino; la Dirigente scolastica, Laura Teodosio, la responsabile di plesso Maria Picarella , tutti i docenti presenti, i collaboratori scolastici per il prezioso sostegno; I genitori che hanno dato l’assenso affinché i propri figli potessero partecipare a questo controllo sanitario e un forte abbraccio e un ringraziamento va ai bimbi che si sono dimostrati super eroi coraggiosi.