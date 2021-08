MERCATO SAN SEVERINO. IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 ARRIVA IN GIUNTA PER APPROVAZIONE

E’ in via di conclusione la procedura per l’approvazione, almeno all’interno della Giunta Comunale di Mercato San Severino, del tanto atteso bilancio di Previsione 2021, piu’ volte rinviato a causa della mancanza di chiarezza sull’entità dei fondi stanziati dal Governo per il Salva Comuni.

Nei primi giorni della settimana che sta per iniziare, il documento, oramai pronto nella sua struttura essenziale, verrà portato all’attenzione della Giunta guidata dal Sindaco Antonio Somma, per poi rimanere a disposizione dei consiglieri comunali in vista della seduta del Consiglio Comunale che, al massimo, si terrà entro il prossimo 15 Settembre. Per Somma ed i tecnici del Comune una corsa contro il tempo, dopo il provvedimento del Governo, convertito in legge, che ha portato, come fondi straordinari per il pagamento dei debiti pregressi, nelle casse del Comune di Mercato San Severino, una somma di poco superiore al milione e 700mila euro.