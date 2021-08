SALERNO. TOFALO (M5S): “PRONTI A SVOLTA EPOCALE, IL CAMBIAMENTO NON SI FERMA CON I TWEET”

L’effetto Giuseppe Conte si è sentito. E come. L’interesse intorno alla lista del Movimento 5 Stelle ed il sostegno per la candidatura di Elisabetta Barone si sono moltiplicati negli ultimi giorni, dopo la visita a Salerno dell’ex Presidente del Consiglio Conte, oggi alla guida politica del M5S. Angelo Tofalo, da mesi al lavoro per la costruzione di una lista competitiva del Movimento 5 Stelle nella città di Salerno, è convinto che sia arrivato il momento di una “svolta epocale”.

“L’entusiasmo interno alla nostra proposta politica cresce di giorno in giorno ed, in città, tutti avvertono ormai che siamo dinanzi ad una potenziale svolta epocale.” Lo dichiara il parlamentare Angelo Tofalo. “ Dopo 30 lunghi anni c’è finalmente una proposta alternativa. Il potere deluchiano vacilla e le dichiarazioni di sindaci e dirigenti di partito servono a poco. Il M5S è al fianco di Elisabetta Barone per dare vita ad un progetto nuovo, ad una amministrazione comunale forte, trasparente, innovativa e vicina a tutti i cittadini di Salerno. Il cambiamento non si può fermare con i Tweet”