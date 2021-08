BERLUSCONI E SALVINI CI RIPROVANO CON IL PARTITO UNICO DEL CENTRO DESTRA?

Chissà se verrà ricordato come “l’incontro di Villa Certosa”: per la prima volta Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, entra nella residenza sarda di Silvio Berlusconi. Un incontro annunciato, per la nascita di una nuova Confederazione del centrodestra (non un partito con le diverse sigle come spingeva inizialmente Berlusconi), in forza da settembre, da Roma a Bruxelles.



Un colloquio per convincere il Cavaliere che l’unità del centrodestra serve al Paese e serve a puntellare con forza il governo Draghi. Una Confederazione quindi che vada da Palazzo Madama a Montecitorio perchè il leader del Carroccio aspira a non essere più “sei forze di centrodestra che sembrano una squadra di calcetto” ma una “colonna per Draghi”, fino al Parlamento europeo dove immagina “un gruppo unico di 200 europarlamentari che contrasti socialisti e sinistra”.