MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO CHIUDE TUTTO: SCUOLE E PARCHI FINO AL 30 NOVEMBRE

Una nuova ordinanza del Sindaco del Comune di Mercato San Severino valida fino al prossimo 30 Novembre.

Si ORDINA con decorrenza sino al 30 novembre 2020:

1) chiusura delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, con eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, le quali continueranno a svolgersi in presenza, previa valutazione dell’Istituto Scolastico;

2) la sospensione temporanea della fiera settimanale (mercato) del settore non alimentare;

3) la chiusura al pubblico e il divieto di accesso a tutti i parchi gioco e il divieto di stazionamento e assembramento in tutti gli spazi ed aree pubbliche;

4) la chiusura al pubblico ed il divieto di utilizzo dei dehors e degli spazi pubblici a servizio degli esercizi commerciali.