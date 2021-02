MERCATO SAN SEVERINO. INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL GIUDICE DI PACE

E’ stata inaugurata in mattinata la nuova sede di Mercato S. Severino dell’Ufficio del Giudice di Pace sita ora in via Francescantonio Biondo nei locali della ex sede del Liceo “Publio Virgilio Marone” appositamente ristrutturati ed ammodernati dalla Ditta Napoli, per essere adeguati allo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi in forma ristretta a causa delle limitazioni Covid, hanno presenziato il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Sergio Antonio Robustella, i rappresentanti dei Comuni che afferiscono alla convenzione, il Presidente ed altri rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, l’Associazione Territoriale Forense (ATF) di Mercato S. Severino con alcuni rappresentanti tra cui il Presidente Avv. Antonio Cavaliere e la Polizia Municipale di Mercato S. Severino.

I nuovi locali dell’Ufficio del Giudice di Pace hanno ricevuto la solenne benedizione impartita da Padre Giulio Morcone.

I consiglieri di maggioranza Felice De Santis e Carlo Guadagno hanno salutato l’inaugurazione della nuova struttura che “rappresenta un presidio importante per la comunità non solo della nostra Città che darà nuovo slancio all’attività forense e rappresenta un importante traguardo per questo fondamentale servizio a disposizione dell’intera collettività”.

Soddisfazione per la riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace a Mercato S. Severino da parte del Sindaco Antonio Somma.

“Finalmente inauguriamo la nuova struttura degli Ufficio del Giudice di Pace nella nostra Città con una struttura all’avanguardia e che rappresenta un fiore all’occhiello rispetto ad altre strutture territoriali del Giudice di Pace.

Eravamo pronti da luglio scorso con la conclusione dei lavori ma abbiamo dovuto attendere il termine dell’iter burocratico ministeriale per quanto concerne l’allaccio alla rete giustizia. Intanto ci siamo fatti trovare pronti per l’avvio dell’anno giudiziario a Mercato S. Severino garantendo, tramite i PUC, anche il servizio di sorveglianza all’ingresso che sarà assicurato da alcuni percettori del reddito di cittadinanza. Domani avremo la prima udienza civile mentre nel giro di qualche settimana inizieranno anche le udienze per ciò che concerne il penale.

E’ doveroso – conclude il Sindaco Somma – ringraziare gli intervenuti, il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, l’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, i Sindaci dei Comuni afferenti alla convenzione per il Giudice di Pace, i dipendenti distaccati presso l’Ufficio del Giudice di Pace ed, in particolar modo, l’ATF locale che ha seguito quotidianamente le attività e l’iter propedeutici alla riapertura”.