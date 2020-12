MERCATO SAN SEVERINO. NUOVI FINANZIAMENTI DAL MINISTERO DELL’INTERNO

Relativamente all’anno 2020, 25.011,50 Euro saranno destinati alla progettazione dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico ed adeguamento funzionale del tratto tombato del torrente Solofrana nel capoluogo mentre, per l’anno 2021, 29.533,80 Euro andranno a finanziare la redazione del progetto di intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali al capoluogo e alle frazioni.

Il Sindaco Somma ha rimarcato come “ancora una volta l’attività Amministrativa e quella degli Uffici Comunali converge nell’obiettivo comune di intercettare fondi che vadano a consentire la realizzazione di interventi preminenti per il territorio senza gravare sulle casse comunali.

L’assegnazione di questi ulteriori due contributi testimonia addirittura come l’attenzione sia rivolta non esclusivamente ad intercettare contributi per la realizzazione di opere già progettate ma si focalizzi anche sulla ricerca di fondi da destinare alla progettazione e quindi possiamo dire, alla fase embrionale della realizzazione di un’opera, una fase spesso sottovalutata ma che incide anch’essa sulle finanze dell’Ente”.