PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “AL SUD ALMENO IL 50% DEL RECOVERY FUND”

Dovremmo concentrare gli interventi su progetti di investimenti strategici ad alto rendimento, come ha ricordato Mario Draghi, in grado di produrre una crescita strutturale del Paese.”

Lo scrive il deputato del PD Piero De Luca.

“Bisognerà intervenire nella sostenibilità ambientale, nella digitalizzazione del nostro territorio, nelle infrastrutture. Ma non basta. È necessario rafforzare soprattutto la coesione sociale e territoriale per eliminare le diseguaglianze e colmare i ritardi in termini di opportunità e servizi essenziali in sanità, scuola e welfare nelle aree a maggiore disagio economico e sociale del Paese.