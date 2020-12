UNIONE NAZIONALE ORGANIZZATORI DI EVENTI IN PIAZZA PER UN FLASH MOB

L’Associazione Nazionale Organizzatori di Eventi -UNOE organizza un Flash MOb in tutta Italia.

Nelle principali piazze italiane ci saranno tutti gli operatori del settore Fiere, Mercatini, Eventi, Agenzie di Viaggio, Turismo, Cerimonie e Wedding per far sentire la propria voce e manifestare pacificamente contro le chiusure del Governo e contro i Ristori che non hanno riguardato questa categoria che comprende un gran numero di imprese italiane.

Saranno allestiti gazebi vuoti nelle citta’ italiane come simbolo del nulla che è stato riservato a questo settore.

Una protesta silenziosa di U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzatori Eventi – e A.F.I. Associazione Fieristi Italiana a seguito dell’ingiustizia che consente il commercio al chiuso e lo proibisce all’aperto uccidendo artigianato e tipicità del nostro Paese.

Di seguito l’elenco delle piazze italiane

1.. Milano, piazza Duomo.

2 -Roma -Ostia, piazza Anco Marzio.

3 -Roma- Pomezia, piazza Indipendenza.

4 Vicenza, piazza dei Signori.

5. Monsummano Terme, piazza Giusti.

6. Salerno, piazza Amendola.