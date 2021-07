MERCATO SAN SEVERINO. ROSARIO BISOGNO: “GORI, SENTENZA STORICA PER I CITTADINI”

“La Sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le tariffe di aumento, deliberate da Arera, per il periodo dal 2012 al 2015, rappresenta un importante punto di partenza per rivedere il rapporto tra i cittadini di Mercato San Severino e la società Gori”. Lo dichiara Rosario Bisogno, consigliere comunale di Mercato San Severino, delegato a rappresentare l’amministrazione comunale all’interno dell’Ente Idrico.

“Adesso”, continua Bisogno, “inizia il percorso per ottenere l’attuazione della sentenza e per garantire ai cittadini, per il futuro, una equa tariffa per la fornitura di acqua potabile. Secondo i primi calcoli ai cittadini andrà applicata una riduzione della tariffa almeno nella misura dell’8% per il futuro. Quanto a possibili conguagli per le bollette già pagate con gli aumenti considerati illegittimi consiglio a tutti i cittadini di conservare gli atti pagamento. Nei prossimi giorni, insieme ad altri colleghi consiglieri comunali, organizzeremo, nel pieno rispetto delle norme anticovid, un punto di ascolto all’interno della sede del Comune di Mercato San Severino, proprio per raccogliere le istanze di tutti i cittadini e per evitare che possano essere commessi errori nella richiesta di eventuali conguagli o restituzioni”.