MESSAGGIO DEL 1 MAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA: TIRATA DI ORECCHIE PER IL GOVERNO

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 1 Maggio, ha voluto rilasciare una dichiarazione a tutti gli Italiani, per sottolineare gli sforzi fatti, l’importanza della ripartenza in tutta sicurezza ma anche per rimarcare quanto sarà fondamentale mantenere la memoria di quello che è accaduto in Italia nell’arco degli ultimi due mesi. Infine, sempre nello stesso messaggio, anche un rimprovero all’attuale Governo.

Non manca poi un richiamo diretto alle responsabilità dell’esecutivo che in questa fase ha il dovere di illuminare e rassicurare il Paese con poche, efficaci norme: “sono necessarie indicazioni, ragionevoli e chiare, da parte delle istituzioni di governo”. Una bacchettata diretta all’esecutivo nel suo complesso che ha l’obiettivo di serrare le fila per gestire questa difficilissima fase 2. L’Italia sta attraversando un “passaggio d’epoca pieno di difficoltà”, ripete più volte Mattarella spingendo sul tasto dell’unità nazionale, esaltando il comportamento “ammirevole” dei cittadini che non devono mollare proprio adesso. “La ripresa è possibile perché nei quasi due mesi precedenti siamo riusciti ad attenuare molto la pericolosità dell’epidemia. Dobbiamo difendere questo risultato a tutela della nostra salute”, insiste il capo dello Stato preoccupato da un clima da “liberi tutti” che potrebbe portare alla catastrofe.