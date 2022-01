MONTORO. FRANCESCO TOLINO: “I NOSTRI PROGETTI CANDIDATI PER IL PNRR”

Anche il Comune di Montoro, grazie al portale della Regione Campania, ha candidato un progetto per ottenere il finanziamento nell’ambito del PNRR. A comunicarlo è Francesco Tolino, assessore comunale all’urbanistica e Vice Sindaco, fiducioso che il piano possa ottenere l’Ok da parte del Governo.

“I nostri uffici tecnici”, evidenzia Tolino, “hanno lavorato senza sosta al progetto per l’efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Popolare della frazione di Ateranna, che da tempo attendono un intervento per il miglioramento delle condizioni generali. Il progetto punta ad ottenere un finanziamento di poco meno di 1 milione di euro che, altrimenti, il bilancio comunale non ci consentiva di coprire. Per la nostra comunità si tratta, davvero, di una grandissima occasione da sfruttare”.