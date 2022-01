SIANO. IL CORAGGIO DEL SINDACO MARCHESE CHE HA ELIMINATO IL BOLLETTINO DELL’ANSIA

E’ stato il primo a farlo ed ha avuto coraggio, sapendo bene di potersi attirare le critiche di chi, dietro quel gesto, poteva vedere un atto di scarsa trasparenza: il sindaco di Siano Giorgio Marchese ha detto basta al bollettino quotidiano dell’ansia, l’elenco dei contagiati, la lista che solo preoccupazioni, spesso anche senza reali motivi, provocava tra i cittadini del centro della Valle dell’Irno. Marchese ha detto basta, stop all’inutile attesa dei numeri quotidiani, annunciando di voler procedere ad una informazione settimanale, quando il numero dei contagi andrà anche a bilanciarsi con quello delle guarigioni. Una scelta che, per il momento, non ha trovato altre adesioni da parte dei primi cittadini ma, già forse nei prossimi giorni, non è escluso che altri sindaci possano dire basta alla pubblicazione del bollettino dell’ansia.

