Anche Vittorio Sgarbi che, negli ultimi giorni aveva telefonata a numerosi parlamentari per convincerli a votare per Silvio Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica, si è arreso ed ha annunciato che l’operazione Quirinale si è fermata.Secondo Sgarbi, adesso, Silvio Berlusconi dovrebbe puntare su di un Bis per Sergio Mattarella, evitando di sostenere la candidatura di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica.

