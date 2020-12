MONTORO. L’EX SINDACO MARIO BIANCHINO CHIEDE CHIARIMENTI SUL REPORT LEGALITA’

Nel nostro Comune sono stati istituiti gli osservatori su diversi settori della vita pubblica, dal sociale alla legalità, dalla cultura ad altri significativi aspetti della nostra realtà, quali l’ambiente e la sanità.

Come gruppo consiliare avremmo preferito che fosse stato il Consiglio Comunale a stabilire se fosse necessario avere degli osservatori, definendone attribuzioni e limiti. Lo Statuto dell’Ente prevede tra l’altro le Consulte nei diversi settori della vita comunitaria e la libera e avvertita partecipazione di associazioni e cittadini. L’organizzazione statutaria contiene competenti commissioni consiliari permanenti e la possibilità di eventuali commissioni straordinarie.

Lo richiede l’ex sindaco di Montoro Mario Bianchino, oggi capo dell’opposizione.

Ci sono luoghi istituzionali che hanno competenze e funzioni e non possono essere depauperati immotivatamente. Diversi di questi osservatori sono stati costituiti con larghe e copiose rappresentanze, ma noi riteniamo che siano in primis gli eletti che siedono nella massima assise del Comune a dover costruire strategie e a programmare eventuali azioni utili da porre in campo.

Se si è scelta questa strada vuol dire che si è ritenuto di affidarsi a soggetti altamente competenti, spesso di dubbia conoscenza della nostra realtà, per poi agire sul piano amministrativo. Così il legame tra gli organi del Comune viene deteriorato. Viviamo un momento molto particolare della vita democratica, perciò rivolgiamo un forte appello a stare molto attenti all’organizzazione della vita istituzionale. Lo abbiamo detto anche in sede consiliare, senza trovare ascolto.

Purtroppo per voi va così, ma il nostro dovere ci impone di avere puntuali elementi di conoscenza che non manchiamo di chiedere. S’intende conoscere: