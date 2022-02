MONTORO. NOVITA’ PER LA SANITA’ DALL’INCONTRO CON I VERTICI DELL’ASL DI AVELLINO

Dall’incontro che il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto ed il Presidente della Commissione Sanità Antonello Cerrato hanno tenuto, questa mattina, ad Avellino, con i vertici della locale Als, arrivano importantissime novità per il centro della Bassa Irpinia.

In primo luogo, nel comprensorio della zona, sarà il Comune di Montoro, e non altri, ad ospitare la prima Casa Comunità per la Sanità Pubblica, una delle strutture innovative che entreranno in funzione nei prossimi mesi, per consentire un rapporto sempre piu’ diretto tra medicina e pazienti.

Verrà anche creato, sempre a Montoro, un Dipartimento per la Cura del Diabete, riutilizzando una struttura già esistente ed, oggi, poco utilizzata.

Un risultato importante e prestigioso per l’Amministrazione Comunale di Montoro che, da tempo, attendeva provvedimenti concreti dell’Asl per il territorio comunale.