NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DEPOSITATA INTERROGAZIONE SU RIFIUTI A PERSANO”

1. quale sia stata la condotta della Regione nella fase autorizzativa del trasporto transfrontaliero, esercitata con Decreti Dirigenziali n.76 del 14.04.2020 e 153 del 08.07.2020, in termini di rispetto della procedura e di vigilanza sugli atti;

2. per quale ragione non siano state coinvolte nel processo decisionale le Istituzioni locali;

3. quali alternative al sito di Persano siano state vagliate in ambito regionale e quali siano le motivazioni, anche di natura tecnica, che hanno indirizzato la Giunta Regionale su di un’area ad alto valore ambientale, che già in passato ha mostrato solidarietà nella risoluzione delle fasi emergenziali in tema di rifiuti;

4. perché non si è valutata l’ipotesi di eseguire la caratterizzazione al porto di Sousse o, in alternativa, al porto di Salerno, senza inviare i container a Persano o almeno non prima di avere certezza sulla natura degli stessi, anche per rassicurare la popolazione e disinnescare l’allarme sociale creatosi a seguito della vicenda;

5. se si ritiene significativo e davvero sufficiente il campione individuato di 33 container per chiarire l’effettiva e totale natura dei rifiuti rimpatriati;

6. secondo quale certo e dettagliato cronoprogramma saranno effettuate le operazioni di trasporto, stoccaggio e caratterizzazione dei rifiuti al sito di Persano, visto che le ecoballe ivi presenti non sono state ancora totalmente rimosse a oltre 15 anni dal loro “temporaneo” deposito;

7. quali garanzie reali la Regione possa offrire sul rispetto di tale cronoprogramma;

8. se sia pienamente realistica la possibilità di escutere la polizza della SRA srl in pendenza di un’inchiesta penale che potrebbe determinare una diversa posizione delle parti e comunque perché la Regione Campania non abbia chiesto l’anticipazione dei fondi occorrenti da parte del Ministero competente, senza anticipare le somme con fondi propri.