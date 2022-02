IL GOVERNO DRAGHI VUOLE IL MES: IN ARRIVO DISEGNO DI LEGGE PER IL PRESTITO CONDIZIONATO

Il Governo di Mario Draghi sta preparando un provvedimento per l’approvazione del MES, il tanto famigerato meccanismo di prestiti condizionati da parte dell’Unione Europea, al quale il Governo Conte si era opposto fermamente. Adesso, nonostante gli annunci sulla positiva situazione dell’economia italiana, Draghi è pronto ad accettare le condizioni dell’Europa per un prestito vincolato che dovrebbe arrivare, una volta approvato in Parlamento il progetto, entro la fine dell’anno. Cosa faranno i parlamentari di M5S e Lega che, fino a qualche mese fa, avevano dipinto il MES come il peggior nemico per le casse dello Stato Italiano ? Mentre Partito Democratico e Forza Italia sembra già intenzionate, insieme ad Italia Viva, ad approvare il MES, resta da vedere quale sarà l’atteggiamento dei partiti di Giuseppe Conte e di Matteo Salvini.

