MONTORO. VERSO UNA RIUNIONE DECISIVA DELLA MAGGIORANZA DEL SINDACO GIAQUINTO

Agitata da mille problemi e, soprattutto, da alcune priorità di carattere amministrativo che non riesce a portare a termine – a cominciare dall’approvazione del PUC – la maggioranza del Sindaco Girolamo Giaquinto, primo cittadino di Montoro, nella giornata di lunedi’ prossimo si ritroverà per quella che viene già definita da molti, una riunione decisiva. Le tante anime della variegata maggioranza, a distanza di piu’ di tre anni dall’inizio dell’esperienza amministrativa, stanno dando segnali di stanchezza: le diversità di cui tutti erano a conoscenza, ad inizio mandato. stanno emergendo tutte, mettendo dinanzi alla realtà chi aveva pensato di poter gestire ogni problema, rinviandone le soluzione. L’aria che tira a Montoro, in queste giornate, è pesante: nulla esclude che, dalla serata di lunedi’ prossimo, l’atmosfera diventi ancora piu’ calda.

