MOVIMENTO 5 STELLE. A SALERNO TUTTO FERMO PER LA NOMINA DI COORDINATORE PROVINCIALE

Non c’è alcuna scadenza, non c’è alcuna iniziativa all’interno del Movimento 5 Stelle della Provincia di Salerno per arrivare, in tempi rapidi, alla elezione del nuovo Coordinatore Provinciale. La procedura per la nascita dei Comitati Territoriali, che fa da preambolo organizzativo all’elezione del Coordinatore, pare non sia stata neppure avviata e non mancano, anche all’interno del Movimento stesso, le prime critiche ad un meccanismo che tutti volevano piu’ veloce. Intanto, all’orizzonte, ci sono le elezioni comunali della prossima primavera e l’attenzione dei rappresentanti del M5S è tutta rivolta ai Comuni di Pontecagnano Faiano e di Campagna: per il primo centro pare esserci un tentativo di accordo con il Partito Democratico e con l’attuale sindaco Lanzara, mentre per il comune di Campagna ci potrebbe essere, cosi’ come accaduto 5 anni, una candidatura autonoma a sindaco per il Movimento 5 Stelle.

