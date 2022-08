MS5, PARTONO LE PARLAMENTARIE PER LA SCELTA DEI CANDIDATI ALLE POLITICHE 2022

Saranno gli iscritti al Movimento 5 Stelle, attraverso un voto on line, a stabilire i nomi dei candidati e delle candidate per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Il presidente Giuseppe Conte torna all’antico e si affida al consenso degli iscritti per la selezione dei nomi da inserire tanto nelle liste per il proporzionale quanto sui collegi maggioritari. Da oggi, infatti, sono aperte le iscrizioni per le autocandidature di tutti, corredate da apposito curriculum e certificato penale, ma anche un certificato di residenza che attesti il legame effettivo con il territorio nel quale ci si propone come candidato. Un limite, quest’ultimo, per le candidature nazionali imposte dall’alto: è chiaro che il M5S otterrà percentuali piu’ alte al Sud Italia dove l’addio di Luigi Di Maio e di una nutrita squadra di parlamentari uscenti lascerà campo libero a tante nuove proposte.

