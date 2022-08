ROCCAPIEMONTE. FRATELLI D’ITALIA SI RIORGANIZZA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE

Nella giornata di ieri, i vertici del Partito di Fratelli d’Italia di Roccapiemonte ed assessori comunali, Annabella Ferrentino e Roberto Fabbricatore hanno incontrato il Commissario Provinciale Giuseppe Fabbricatore per ridefinire l’organizzazione del partito nel comune dell’Agro: a tal proposito sono stati individuati Vincenzo Ferrara e Vincenzo La Croce, storici volti del partito a livello locale, quali referenti cittadini di Fratelli d’Italia Roccapiemonte per gestire questa delicata fase in vista, anche, delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre e che vedranno, sicuramente, FdI protagonista insieme alla leader nazionale Giorgia Meloni, all’Onorevole Cirielli, Questore della Camera dei Deputati ed al Sen. Antonio Iannone.

Share on: WhatsApp