DI MAIO VA NELLA LISTA DEL PD E LASCIA I SUOI DI IMPEGNO CIVICO ALLA CACCIA DEL 3%

Al termine di un incontro che si è tenuto alla Farnesina con il leader del Partito Democratico Enrico Letta, il Ministro Luigi Di Maio, che solo ieri ha presentato il nuovo partito Impegno Civico, nato dalla collaborazione con Bruno Tabacci, ha accettato di candidarsi all’interno di una lista per il proporzionale del PD, garantendosi, in questo modo, la rielezione in Parlamento.

Di Maio, dunque, in una lista del Partito Democratico e gli altri esponenti di Impegno Civico nelle liste del neo nato partito che, per ottenere il diritto di partecipare alla ripartizione dei seggi, dovrà superare la fatidica soglia del 3% su base nazionale.