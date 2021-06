NAPOLI, COMUNALI 2021. DE MAGISTRIS MOLLA LA CLEMENTE E VIRA SU CATELLO MARESCA

Da candidato, in pectore del centro destra, al nome sostenuto da Luigi de Magistris e dall’attuale maggioranza del Comune di Napoli: in poche ore, nel centro partenopeo, lo scenario cambia ed in maniera anche abbastanza repentino. De Magistris, secondo numerose indiscrezioni che arrivano da Napoli, è pronto a mettere da parte la candidatura a sindaco dell’attuale assessore Alessandra Clemente, per virare sul nome di Catello Maresca, collega magistrato dello stesso De Magistris, ora rimasto solo con le sue liste civiche. Un accordo che spiazzerebbe tutti, a cominciare anche da ambienti del Movimento 5 Stelle che potrebbero anche rivedere l’intesa sul nome di Manfredi: intanto, già nelle prossime ore, ci dovrebbe essere una riunione del centro destra per individuare il nome del candidato sindaco.

